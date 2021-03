Kirsten Dunst posa col pancione | è incinta del secondo figlio

(Di mercoledì 31 marzo 2021)si è trasformata in vampiro, è stata una piccola donna, ha vestito i panni di Maria Antonietta e ha fatto innamorare Spider-Man. Ma ora per la 38enne è tempo di tornare a dedicarsi a se stessa e alla famiglia, perché l’attrice è di nuovo. A rivelarlo è stata lei stessa, comparendo con ungià ben evidente sulla copertina di W Magazine in un servizio fotografico diretto dall’amica e regista Sofia Coppola.: il suo stile in 10 punti guarda le foto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kirsten Dunst

mamma bis. L'attrice, 38 anni, avrà il secondo figlio dal compagno Jesse Plemons , 32. A svelare la nuova gravidanza è stata la stessa attrice con un servizio fotografico per la rivista ...L attrice annuncia la dolce attesa in un accurato servizio per W Magazine.aspetta il suo secondo figlio con il marito Jesse Plemons.Kirsten Dunst è in attesa del suo secondo figlio. L'attrice ha ufficializzato la notizia attraverso un servizio fotografico per W Magazine firmato Sofia Coppola. La star di Spider-Man ha posato ...In un'edizione speciale della rivista americana W, nella cover story a cura di Sofia Coppola, assieme a Elle Fanning e Rashida Jones, anche Kirsten Dunst col pancione. L'attrice, assente dagli schermi ...