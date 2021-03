Il Signore degli Anelli: gli interpreti degli hobbit protagonisti di una reunion durante il MegaCon (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gli interpreti degli hobbit nei film della saga Il Signore degli Anelli saranno al centro di una reunion in programma durante l'evento MegaCon. Gli interpreti degli hobbit nella saga cinematografica Il Signore degli Anelli saranno al centro di una reunion in occasione dell'evento MegaCon nella città di Orlando. L'appuntamento dovrebe svolgersi dal 12 al 15 agosto negli spazi dell'Orange County Convention Center. Alla reunion dovrebbero partecipare Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan, e Billy Boyd, star dei film ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Glinei film della saga Ilsaranno al centro di unain programmal'evento. Glinella saga cinematografica Ilsaranno al centro di unain occasione dell'eventonella città di Orlando. L'appuntamento dovrebe svolgersi dal 12 al 15 agosto negli spazi dell'Orange County Convention Center. Alladovrebbero partecipare Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan, e Billy Boyd, star dei film ...

