Il pusher in smart working ordina la droga online e se la fa consegnare a domicilio dal corriere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : pusher smart

corriereadriatico.it

Ovviamente ignari di tutto, ma ormai anche i, con la limitazione degli spostamenti, sono pronti alloworking . I carabinieri hanno quindi arrestato un giovane disoccupato pesarese di 20 ...Era già stato arrestato nel dicembre 2009 nell'operazione "" sulla famiglia Tatone e lo spaccio di droga a Quarto Oggiaro. All'epoca di quell'indagine, iniziata nel 2007, era poco più che ...PESARO - La droga a casa? Si ordina online, poi ci pensano i corrieri tradizionali a consegnarla. Ovviamente ignari di tutto, ma ormai anche i pusher, con la limitazione degli spostamenti, ...Migliaia di capsule vuote, identiche a quelle per i medicinali, pronte da riempire con la cocaina. Le ha trovate lunedì la squadra Mobile in un box di via Asiago a Baranzate. In manette è finito Jonat ...