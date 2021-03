Ferrari nel Mondiale Wec con il team Cetilar, nel 2023 Leclerc a Le Mans? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una nuova sfida tra le Gran Turismo nella stagione 2021 del Fia Wec - World Endurance Championship con un equipaggio composto da tre piloti italiani in classe Gte Am. Cetilar Racing ha ufficializzato ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una nuova sfida tra le Gran Turismo nella stagione 2021 del Fia Wec - World Endurance Championship con un equipaggio composto da tre piloti italiani in classe Gte Am.Racing ha ufficializzato ...

Advertising

carlaruocco1 : Ma è lui o non è lui? Sì è lui! Data la sua presenza è già una fortuna che la #Ferrari non sia andata fuori pista n… - Adnkronos : Negli ultimi sei anni #Ferrero si è classificata al primo posto in cinque occasioni, una leadership interrotta solo… - SkySportF1 : ?? Vettel si conferma un vero gentleman: nel primo giovedì del Mondiale, il pilota tedesco dell'Aston Martin va a sa… - Mattiabuonocore : RT @Adnkronos: Negli ultimi sei anni #Ferrero si è classificata al primo posto in cinque occasioni, una leadership interrotta solo nel 2018… - NoiNotizie : RT @Adnkronos: Negli ultimi sei anni #Ferrero si è classificata al primo posto in cinque occasioni, una leadership interrotta solo nel 2018… -