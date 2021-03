Ex Franco Tosi in saldo Nuova asta a metà prezzo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Franco Tosi

Il Giorno

... in attesa di conoscere la data della prossima asta e il prossimo sconto applicato sulla centralissima ex Manifattura, toccherà alle palazzine uffici delladei tempi d'oro affrontare di ......è in concorso alla XXXVIII edizione del Festival #PrimoPianoPianetaDonna ideato e diretto da... Marco Tullio Giordana, Thierry Frémaux, Margarethe von Trotta, Felice Laudadio, Pieroe molti ...Per acquisire la palazzina degli uffici ora “bastano“ 2,7 milioni di euro. Presto nuovo incanto anche per la Manifattura, l’altra grande invenduta ...Liguria. Niente ristori “una tantum” per i distributori h24 chiusi dalle ordinanze regionali durante la seconda ondata di coronavirus. La maggioranza di centrodestra ha respinto una mozione presentata ...