Elden Ring: classi, test pubblici e altri dettagli da un nuovo leak – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 31 marzo 2021) È spuntato su Reddit un nuovo, possibile leak riguardante Elden Ring: stavolta si parla di classi e test pubblici, ma anche di altri dettagli sul gioco di From Software. Tutto vero?. Elden Ring è al centro di un nuovo leak, spuntato su Reddit nelle scorse ore. L’autore del post sostiene di aver preso parte ai primi test pubblici del gioco e ha parlato delle classi disponibili, ma non solo. È un periodo un po’ particolare per il titolo in lavorazione presso From Software, che il mese scorso ha visto la pubblicazione di un trailer trafugato e che, secondo le ultime … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 31 marzo 2021) È spuntato su Reddit un, possibileriguardante: stavolta si parla di, ma anche disul gioco di From Software. Tutto vero?.è al centro di un, spuntato su Reddit nelle scorse ore. L’autore del post sostiene di aver preso parte ai primidel gioco e ha parlato delledisponibili, ma non solo. È un periodo un po’ particolare per il titolo in lavorazione presso From Software, che il mese scorso ha visto la pubblicazione di un trailer trafugato e che, secondo le ultime … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo ...

Advertising

GamingToday4 : Elden Ring: classi, test pubblici e altri dettagli da un nuovo leak - MONO30199403 : In termini videoludici io non chiedo tanto: 1. Il Nuovo gioco di KojiPro, 2. Reboot fresco di Tenchu, 3. Un bel rem… - per_inerzia : @jupivter Sta anche collaborando alla creazione del mondo del videogioco Elden Ring! - EternalGamersIT : Buon pomeriggio raga! Gloria o Valhalla con Valheim! noi vi aspettiamo! A Seguire alle 17:00 l'evento XBOX, dovre… - PlayStationBit : Pronti a ravvivare la fia... ah no! Anche voi sperate di giocare #EldenRing nel 2021? @fromsoftware_pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Elden Ring Xbox Indie Showcase: ecco l'evento in diretta! C'era chi pensava che potessero esserci novità relative a titoli come Halo Infinite , Elden Ring o Fable . Nulla di tutto ciò, ma non per questo l'Xbox Indie Showcase , che oggi seguiremo in diretta ,...

Skyrim: all'open world fantasy si aggiunge un pezzo di Elden Ring C'è poco da dire, Elden Ring è probabilmente uno dei giochi più attesi del momento . L'opera fantasy targata From Software si è "mostrata" nell'ultimo mese grazie ad alcuni spezzoni di gameplay provenienti da un ...

Elden Ring: un leak svela tutti i dettagli della demo, si parla anche del multiplayer Everyeye Videogiochi Elden Ring: classi, test pubblici e altri dettagli da un nuovo leak È spuntato su Reddit un nuovo, possibile leak riguardante Elden Ring: stavolta si parla di classi e test pubblici, ma anche di altri dettagli sul gioco di From Software. Tutto vero?. Elden Ring è al c ...

Elden Ring: un leak svela tutti i dettagli della demo, si parla anche del multiplayer Continuano ad emergere nuove informazioni su Elden Ring e questa volta a parlare è un utente Reddit che sostiene di aver messo le mani su una versione di test del gioco che, a giudicare dalla ...

C'era chi pensava che potessero esserci novità relative a titoli come Halo Infinite ,o Fable . Nulla di tutto ciò, ma non per questo l'Xbox Indie Showcase , che oggi seguiremo in diretta ,...C'è poco da dire,è probabilmente uno dei giochi più attesi del momento . L'opera fantasy targata From Software si è "mostrata" nell'ultimo mese grazie ad alcuni spezzoni di gameplay provenienti da un ...È spuntato su Reddit un nuovo, possibile leak riguardante Elden Ring: stavolta si parla di classi e test pubblici, ma anche di altri dettagli sul gioco di From Software. Tutto vero?. Elden Ring è al c ...Continuano ad emergere nuove informazioni su Elden Ring e questa volta a parlare è un utente Reddit che sostiene di aver messo le mani su una versione di test del gioco che, a giudicare dalla ...