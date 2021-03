Di Lorenzo verso l’esclusione contro la Lituania: gioca Toloi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Giovanni Di Lorenzo non rientrerà nell’undici titolare con cui l’Italia stasera affronterà la Lituania, nella terza gara di qualificazione ai prossimi Mondiali. Pare, infatti, che Roberto Mancini gli preferisca Toloi come esterno destro di difesa, in particolare perché il ct vuole visionare il giocatore dell’Atalanta in vista poi delle convocazioni di giugno. La formazione sarà completata con Sirigu o Donnarumma in porta (il portiere del Torino ha dolore alla schiena), poi Bastoni e Mancini al centro con Emerson largo a sinistra. Il centrocampo sarà composto da Pellegrini, Locatelli e Pessina, in avanti il tridente composto da Chiesa, Immobile e Bernardeschi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 marzo 2021) Giovanni Dinon rientrerà nell’undici titolare con cui l’Italia stasera affronterà la, nella terza gara di qualificazione ai prossimi Mondiali. Pare, infatti, che Roberto Mancini gli preferiscacome esterno destro di difesa, in particolare perché il ct vuole visionare iltore dell’Atalanta in vista poi delle convocazioni di giugno. La formazione sarà completata con Sirigu o Donnarumma in porta (il portiere del Torino ha dolore alla schiena), poi Bastoni e Mancini al centro con Emerson largo a sinistra. Il centrocampo sarà composto da Pellegrini, Locatelli e Pessina, in avanti il tridente composto da Chiesa, Immobile e Bernardeschi. L'articolo ilNapolista.

Lituania - Italia: Lorenzo Pellegrini in dubbio Scatta un piccolo allarme a poche ore da Lituania - Italia, terza gara degli Azzurri nel cammino verso i Mondiali di Qatar 2022. La presenza di Lorenzo Pellegrini, secondo 'Il Corriere dello Sport', sarebbe in dubbio. Pellegrini dovrebbe giocare titolare stasera a Vilnius in un centrocampo a tre ...

Lista Europeo, giochi (quasi) fatti per Mancini: Castrovilli superato da Sensi e Pessina Stasera ultimo match per gli azzurri prima della scelta verso Euro2021: la lista del ct è quasi pronta ... A giudicare da convocazioni e presenze, Di Lorenzo era in vantaggio su Mancini e gli altri.

Lituania-Italia: Lorenzo Pellegrini in dubbio Condizioni da valutare. Scatta un piccolo allarme a poche ore da Lituania-Italia, terza gara degli Azzurri nel cammino verso i Mondiali di Qatar 2022. La presenza di Lorenzo Pellegrini, secondo 'Il ...

