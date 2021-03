Denise Pipitone è in Russia? Stasera il caso a ‘Chi l’ha visto?’ (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – Chi è Olesya Rostova, la giovane donna che ha dichiarato di essere stata rapita quando era bambina alla tv russa? Potrebbe essere Denise Pipitone, la bambina di quattro anni scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004? La ragazza somiglia molto a Piera Maggio, la madre di Denise, e la sua attuale età è compatibile. Durante l’appello lanciato per ritrovare sua madre, Olesya ha raccontato che, dopo il suo rapimento, all’età di 5 anni, è stata portata in un campo rom. Il video della ragazza verrà mostrato nella puntata di “Chi l’ha visto?” in onda mercoledì 31 marzo alle 21. 20 su Rai3. Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – Chi è Olesya Rostova, la giovane donna che ha dichiarato di essere stata rapita quando era bambina alla tv russa? Potrebbe essere Denise Pipitone, la bambina di quattro anni scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004? La ragazza somiglia molto a Piera Maggio, la madre di Denise, e la sua attuale età è compatibile. Durante l’appello lanciato per ritrovare sua madre, Olesya ha raccontato che, dopo il suo rapimento, all’età di 5 anni, è stata portata in un campo rom. Il video della ragazza verrà mostrato nella puntata di “Chi l’ha visto?” in onda mercoledì 31 marzo alle 21. 20 su Rai3.

