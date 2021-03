Da Sophia Loren a Demi Moore | le chiome di Hollywood svelate dall’hairstylist Enzo Angileri

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Dalla Sicilia alla mecca di Hollywood. La vita di Enzo Angileri, cresciuto a Marsala con in tasca il sogno di fare il parrucchiere e oggi hairstylist delle celeb tra i più quotati, potrebbe essere il soggetto di un film. Lui che da trent’anni ha tra le mani per lavoro le chiome di attrici leggendarie quali Charlize Theron, Katie Holmes, Nicole Kidman, Dakota Johnson, Reese Witherspoon, Jennifer Lopez, Renee Russo, Jodie Foster e popstar del calibro di Kary Perry, Shakira, Madonna, Mariah Carey, per citarne alcune. Sul curriculum tantissimi lavori editoriali, tra campagne di moda e pubblicità, ma il successo più grande per lui è arrivato soprattutto realizzando acconciature per pellicole e Tv. Enzo Angileri, l’hairstylist delle celeb. Courtesy Ufficio Stampa