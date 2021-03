Da Conte nessun abuso: archiviata l’inchiesta sulla scorta e l’auto blu per la compagna Olivia Paladino. E ora le Iene che diranno? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tanto rumore per nulla. Si conclude con l’archiviazione l’inchiesta sul presunto peculato, causato da un uso improprio della scorta, Contestato all’ex premier Giuseppe Conte. Con una decisione che è sembrata scontata sin dall’inizio, anche se dalle opposizioni molti giuravano il contrario, il Tribunale dei Ministri ha chiuso il caso della “fuga” di Olivia Paladino, compagna dell’allora Capo del Governo, dalle scomode domande dell’inviato delle Iene, Filippo Roma. Da Conte nessun abuso: archiviata l’inchiesta sulla scorta e l’auto blu per la compagna Olivia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tanto rumore per nulla. Si conclude con l’archiviazionesul presunto peculato, causato da un uso improprio dellastato all’ex premier Giuseppe. Con una decisione che è sembrata scontata sin dall’inizio, anche se dalle opposizioni molti giuravano il contrario, il Tribunale dei Ministri ha chiuso il caso della “fuga” didell’allora Capo del Governo, dalle scomode domande dell’inviato delle, Filippo Roma. Dablu per la...

Advertising

AlbcecAlberto : @grande_luciano e Conte? senza far parte di nessun partito è stato due volte presidente del consiglio! - anninavigneto : #Figliuolo è commissario dall'1/3 ha trovato che le Regioni andavano ognuna per proprio conto. Chi vaccinava gli av… - alelu62 : Nessun cambio di passo, purtroppo. #Draghi @Palazzo_Chigi è peggio di #Conte con le #chiusure di @robersperanza: ha… - CostanzaBattis1 : RT @marie_lefevbre: Come mai nessun ligio giornalista di twitter fa qualche domanda a Conte? - johnnypgod : Non ho ancora sentito nessun bimbo di Conte dire che a 250K vaccinazioni al giorno ci stava per arrivare anche lui. Dove si sono nascosti? -