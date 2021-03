Covid | Ue | “Restiamo in contatto con Gb su vaccini”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Unione Europea “resta incon il Regno Unito” per trovare un accordo sulla reciproca esportazione dianti-, convinta che “entrambe le parti” abbiano “molto da offrire in questo processo”. Lo dice la vice portavoce capo della Commissione Europea Dana Spinant, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. I negoziati tra Londra e Bruxelles vanno avanti da giorni e sono stati ufficializzati con una nota congiunta la settimana scorsa, ma un’intesa non è ancora stata raggiunta. Riguardo alle dichiarazioni arrivate ieri da Oltremanica, che suggeriscono una possibile autosufficienza del Regno Unito per quanto riguarda le dosi di vaccino AstraZeneca necessarie a fare i richiami (in Gran Bretagna si è proceduto a tappeto con la prima dose, senza preoccuparsi troppo dei richiami in una fase iniziale: secondo l’Ue, ...