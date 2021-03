Covid, inaugurato primo hub aeroportuale per i test a Olbia con Garavaglia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Questa mattina Geasar, società di gestione dell’aeroporto di Olbia e il Mater Olbia Hospital hanno inaugurato l’Health testing Center – Htc, il primo hub aeroportuale in Italia completamente dedicato al servizio di screening e prevenzione sanitaria nella lotta al Covid 19 alla presenza del ministro del Turismo Massimo Garavaglia. La cerimonia di inaugurazione si è svolta all’interno del terminal dedicato allo screening, in un contesto Covid free. Tutti i partecipanti sono stati infatti sottoposti ad un tampone antigenico rapido prima dell’ingresso e sono state rispettate tutte le misure sanitarie previste per il contenimento dell’epidemia da Sars Cov 2. Il progetto dell’Htc vede la collaborazione tra due realtà ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Questa mattina Geasar, società di gestione dell’aeroporto die il MaterHospital hannol’Healthing Center – Htc, ilhubin Italia completamente dedicato al servizio di screening e prevenzione sanitaria nella lotta al19 alla presenza del ministro del Turismo Massimo. La cerimonia di inaugurazione si è svolta all’interno del terminal dedicato allo screening, in un confree. Tutti i partecipanti sono stati infatti sottoposti ad un tampone antigenico rapido prima dell’ingresso e sono state rispettate tutte le misure sanitarie previste per il contenimento dell’epidemia da Sars Cov 2. Il progetto dell’Htc vede la collaborazione tra due realtà ...

