Covid, il territorio lombardo resta in rosso anche dopo Pasqua (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sulla base dei dati sulle ospedalizzazioni anticipati dal presidente Fontana, la Lombardia dovrebbe restare in zona rossa fino al prossimo 11 aprile. Lombardia in zona rossa fino all’11 aprile, ospedali sotto pressione su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sulla base dei dati sulle ospedalizzazioni anticipati dal presidente Fontana, la Lombardia dovrebbere in zona rossa fino al prossimo 11 aprile. Lombardia in zona rossa fino all’11 aprile, ospedali sotto pressione su Notizie.it.

Advertising

Antonio_Tajani : Vittoria di FI. Si faranno i vaccini nelle farmacie. Ora un'accelerazione nella lotta al #COVID. I cittadini, in pa… - AhQjingshen : RT @NessunLuogo24: 'A prescindere che la #Cina abbia delle responsabilità nella diffusione del #Covid_19, #Pechino non può permette che l'#… - NessunLuogo24 : 'A prescindere che la #Cina abbia delle responsabilità nella diffusione del #Covid_19, #Pechino non può permette ch… - Fedebianconos : @RibModerato @borghi_claudio A mio parere, con il covid non si può fare lo stesso che si è fatto in anni di lavoro… - ADM_assdemxmi : RT @PD_Lombardia: Nuovo podcast! Ascolta @PepVillani sul #caos #vaccini in provincia di #Pavia e sulle #proposte inascoltate di #sindaci… -