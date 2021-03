Cashback anche in autostrada | arriva una super novità

(Di mercoledì 31 marzo 2021)una grandissimain Italia. Riguarda le autostrade e i vari caselli a cui spesso ci fermiamo. Ecco le ultimissimeper quanto riguarda le tratteli per i caselli vari. Ma attenzione: non parliamo deldi Stato, ma di un’iniziativa parallela di Autostrade che comporterebbe sempre un ritorno economico per L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fattoquotidiano : Cashback, Durigon (che vuole abolirlo): “Spinge le transazioni elettroniche anche per piccoli importi. Condotte ano… - Cargopier1 : Da Euronics CDS puoi ricevere un buono acquisto di € 30 ogni € 200 immediatamente spendibile.Basta acquistare un gr… - lcrisigiovanni : RT @Altroconsumo: Quanto costa ai negozi far pagare con la carta? Nell'ultima inchiesta su - nonhosoldi : @GiorgiaMeloni, @matteosalvinimi il cashback pare che funzioni, anche se a voi fa schifo dare qualche spicciolo in… - mixc7 : @LaNotiziaTweet Dopo aver fatto il condono esattoriale,la lega Nord 49 vuole eliminare il cashback,ma a voi tifosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback anche

Qualcosa è cambiatosul versante acquirente: il valore dell'offerta, che secondo fonti vicine ... Una procedura didel pedaggio con una dotazione di 250 milioni di euro.... nel suo piccolo,a incidere da un punto di vista culturale. Purtroppo l'Assegno non sarà ... poco più di quanto destinato aldi Stato, rispetto a quanto oggi già si destina in tanti ...Ben conscia della decisione presa in VII Commissione della Camera dei Deputati di approvare una risoluzione relativa al procedimento penale contro il marciatore ed ex campione olimpico altoatesino Ale ...Il vescovo Ivo Muser pone la speranza al centro del suo messaggio di Pasqua, la più antica e importante festa della fede cristiana: “La speranza: questa è la prospettiva della Pasqua. Sperare signific ...