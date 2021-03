All' asta la tiara dei Savoia | vale un mln e mezzo di dollari e si può provare in 3D

Advertising

TizianoFerro : A favore di @scenaunita e i lavoratori dello spettacolo rimasti senza lavoro. Grazie a chi ha partecipato all’asta… - diMartedi : #Davigo su #evasione: 'Il problema sono i controlli e l'applicazione delle sanzioni perché se si vendesse all'asta… - bianca_cappa : @aminuscolo So che c’è un belga che ha molte cose all’asta quindi credo che, se è lo stesso, sia un professionista - automotorinews : ??? All'asta una monoposto di #F1 del 2019 ?? Si tratta di una vettura 'speciale', i dettagli - ProfidiAndrea : Adolfo #Gaich ???? ? 5 partite giocate ?? 2 gol fatti L’ultimo +3, pesantissimo, contro la #Juventus ?? Chi lo ha p… -

Ultime Notizie dalla rete : All asta

Il Sole 24 ORE

... perle naturali a forma di goccia leggermente barocche, protagonista della storia di Casa Savoia: una delle tiare più importanti apparse sul mercat o negli ultimi anni saràda Sotheby's a ......cercando di vendere in un'benefica di tre giorni la fascia da capitano di Cristiano Ronaldo, sperando di raggiungere la somma stabilita per iniziare le cure. L'idea di donare il cimelio'...Diamanti a cuscino, circolari e a taglio singolo, perle naturali a forma di goccia leggermente barocche, protagonista della storia di Casa Savoia: una delle tiare più importanti apparse sul mercato ...Per la seconda volta negli ultimi nove mesi, la limo-aeroplano andrà all’asta. Lo scorso giungo, nella vendita all’incanto di Indy organizzata da Mecum Auctions, non ha raggiunto il prezzo di riserva ...