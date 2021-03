A Torino è sparito nel nulla Amadou Toure | ventenne della Guinea | presentato un esposto in procura

(Di mercoledì 31 marzo 2021), unoriginarioe titolare di protezione sussidiaria in Italia, ènel. Le sue tracce si sono perse alo scorso 16 marzo, e da allora di questo giovane, che non è aggressivo, ma è estremamente fragile a causa di un disagio psichico, non si sa più niente. Per ricostruire l’accaduto, ieri è statounalla magistratura da parte di chi, negli ultimi mesi, ha aiutato: i volontariparrocchia La Stella di Rivoli, che lo aveva accolto, il parroco e le associazioni che se ne erano fatte carico per l’assistenza sanitaria e psichiatrica. Ma chi è, perché tante ...

Amadou Toure, un ventenne originario della Guinea e titolare di protezione sussidiaria in Italia, è sparito nel nulla. Le sue tracce si sono perse a Torino lo scorso 16 marzo, e da allora di questo gi ...La segnalazione è arrivata da una donna di Gallipoli che ha riconosciuto il torinese dopo l'appello lanciato in tv dai genitori alla trasmissione "Chi l'ha visto?" ...