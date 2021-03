Vaccini, la luce in fondo al tunnel: zero morti a Londra (Di martedì 30 marzo 2021) zero morti conteggiati per Covid lunedì a Londra, come non succedeva da sei mesi: lo confermano i dati disaggregati diffusi da Public Health England ripresi dai media del Regno, dopo che le cifre nazionali diffuse domenica su un totale di decessi giornalieri ridotto a 19 in tutto il Regno Unito. L’indicazione – segnala l’Ansa – si giova del ritardo statistico su parte dei dati del weekend, ma comunque conferma una tendenza al calo delle vittime ai minimi da inizio pandemia. I medici londinesi parlano di risultato “fantastico” notando la parallela riduzione dei ricoveri, con non più di una media di “1 o 2 morti ogni due giorni” nelle terapie intensive. Gran Bretagna vaccinata: i numeri Ad oggi sono 30 milioni i britannici che hanno ricevuto una prima dose di vaccino anti-Covid in tre mesi di campagna vaccinale. Numeri ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021)conteggiati per Covid lunedì a, come non succedeva da sei mesi: lo confermano i dati disaggregati diffusi da Public Health England ripresi dai media del Regno, dopo che le cifre nazionali diffuse domenica su un totale di decessi giornalieri ridotto a 19 in tutto il Regno Unito. L’indicazione – segnala l’Ansa – si giova del ritardo statistico su parte dei dati del weekend, ma comunque conferma una tendenza al calo delle vittime ai minimi da inizio pandemia. I medici londinesi parlano di risultato “fantastico” notando la parallela riduzione dei ricoveri, con non più di una media di “1 o 2ogni due giorni” nelle terapie intensive. Gran Bretagna vaccinata: i numeri Ad oggi sono 30 milioni i britannici che hanno ricevuto una prima dose di vaccino anti-Covid in tre mesi di campagna vaccinale. Numeri ...

FrancisJUnder12 : Questo oltre alla partenza dei vaccini ai trentenni Sarò di parte ma sono avanti anni luce - ottovanz : RT @lisanoja: I vaccini funzionano. I vaccini sono la luce in fondo al tunnel. Dobbiamo arrivarci velocemente. È la priorità assoluta! ht… - GooodbyeLenin : RT @Rossadisera_: Zero morti per Covid a Londra. Zero. Il potere dei vaccini. Il potere della scienza. Uno spiraglio di luce. Vacciniamoci… - ernestomendace : RT @lisanoja: I vaccini funzionano. I vaccini sono la luce in fondo al tunnel. Dobbiamo arrivarci velocemente. È la priorità assoluta! ht… - Adrian_in_it : @szampa56 @riotta Il governo Trump ha sviluppato 3 vaccini e il governo Biden vaccina alla velocità della luce. Br… -

