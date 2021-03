Uomini e Donne, anticipazioni 30 marzo: Samantha in difficoltà (Di martedì 30 marzo 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 30 marzo: protagonista della puntata di oggi, sarà sicuramente la tronista Samantha Curcio. Il suo percorso è sempre più accidentato. Samantha non si fida del tutto di Alessio, Roberto se ne va, mentre con Ugo … La ragazza sta conoscendo corteggiatori come Alessio, Roberto e Ugo. Con il primo non andrà bene, perché lei non riesce a fidarsi veramente di lui e con il secondo andrà malissimo, perché dopo due settimane di assenza per motivi di salute, il ragazzo deciderà di andarsene. I due si sono visti due volte in esterna, una volta per decisione di lei, l’altra per decisione di lui, ma quest’ultimo non è rimasto soddisfatto perché Samantha gli chiedeva sempre conferme di essere interessato a lei e si è sentito pressato. Inoltre hanno ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 30 marzo 2021)30: protagonista della puntata di oggi, sarà sicuramente la tronistaCurcio. Il suo percorso è sempre più accidentato.non si fida del tutto di Alessio, Roberto se ne va, mentre con Ugo … La ragazza sta conoscendo corteggiatori come Alessio, Roberto e Ugo. Con il primo non andrà bene, perché lei non riesce a fidarsi veramente di lui e con il secondo andrà malissimo, perché dopo due settimane di assenza per motivi di salute, il ragazzo deciderà di andarsene. I due si sono visti due volte in esterna, una volta per decisione di lei, l’altra per decisione di lui, ma quest’ultimo non è rimasto soddisfatto perchégli chiedeva sempre conferme di essere interessato a lei e si è sentito pressato. Inoltre hanno ...

