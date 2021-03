“Ti chiedo scusa, mamma”. Isola dei famosi, Elisa Isoardi crolla quando scopre che c’è la madre in studio (Di martedì 30 marzo 2021) Finalmente si da il giusto spazio a una delle più ‘big’ dell’Isola, Elisa Isoardi che ha fatto sapere alla conduttrice Ilary Blasi di non aver avuto modo di dire certe cose alla madre. Finalmente nella puntata andata in onda su Canale 5 lunedì 29 marzo 2021 la nota conduttrice ha parlato con la donna che l’ha messa al mondo seppur a distanza. Elisa non appena sua madre le ha detto di essere orgogliosa di lei e dopo l’invito di Ilary Blasi a non tenersi nulla dentro ha affermato: “mamma perdonami per quello che ho fatto“. La bella Isoardi è una delle concorrenti de L’Isola dei famosi 2021, che già durante i primi giorni di permanenza ha dimostrato di avere tutte le capacità per viversi questa avventura di certo non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Finalmente si da il giusto spazio a una delle più ‘big’ dell’che ha fatto sapere alla conduttrice Ilary Blasi di non aver avuto modo di dire certe cose alla. Finalmente nella puntata andata in onda su Canale 5 lunedì 29 marzo 2021 la nota conduttrice ha parlato con la donna che l’ha messa al mondo seppur a distanza.non appena suale ha detto di essere orgogliosa di lei e dopo l’invito di Ilary Blasi a non tenersi nulla dentro ha affermato: “perdonami per quello che ho fatto“. La bellaè una delle concorrenti de L’dei2021, che già durante i primi giorni di permanenza ha dimostrato di avere tutte le capacità per viversi questa avventura di certo non ...

