Sulle riaperture un tagliando e poco più. L'Italia non sarà gialla fino a maggio (Di martedì 30 marzo 2021) Un meccanismo per un tagliando Sulle riaperture nella seconda metà di aprile, ma senza alcun automatismo. È questa la decisione di Mario Draghi in vista del vare del nuovo decreto Covid che domani il Consiglio dei ministri dovrebbe licenziare. “Decidere oggi che Sulle riaperture se ne riparla a maggio è un discorso scientificamente e culturalmente sbagliato”. Continua a martellare su Palazzo Chigi Matteo Salvini, che non si rassegna: per la Lega è inconcepibile che le zone gialle siano sospese per un altro mese da dopo Pasqua, chiede un meccanismo automatico che a partire da metà aprile sblocchi i territori dove il contagio è più sotto controllo. “Non se ne parla”, rispondono i rigoristi di governo, “la Lega eviti gli slogan, non è più all’opposizione”, replica l’eurodeputata Pina ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) Un meccanismo per unnella seconda metà di aprile, ma senza alcun automatismo. È questa la decisione di Mario Draghi in vista del vare del nuovo decreto Covid che domani il Consiglio dei ministri dovrebbe licenziare. “Decidere oggi chese ne riparla aè un discorso scientificamente e culturalmente sbagliato”. Continua a martellare su Palazzo Chigi Matteo Salvini, che non si rassegna: per la Lega è inconcepibile che le zone gialle siano sospese per un altro mese da dopo Pasqua, chiede un meccanismo automatico che a partire da metà aprile sblocchi i territori dove il contagio è più sotto controllo. “Non se ne parla”, rispondono i rigoristi di governo, “la Lega eviti gli slogan, non è più all’opposizione”, replica l’eurodeputata Pina ...

Advertising

stebellentani : Avete notato che le polemiche sono tutte sulle riaperture ma da ottobre in poi ci sono progressive e continue chius… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Sulle riaperture un tagliando e poco più. L'Italia non sarà gialla fino a maggio - HuffPostItalia : Sulle riaperture un tagliando e poco più. L'Italia non sarà gialla fino a maggio - PieroVendramel : RT @LaVeritaWeb: Con Londra a zero vittime, si avvia la road map verso la liberazione. Il patto del premier Tory con i cittadini (ripartenz… - Emrys77 : RT @LaVeritaWeb: Con Londra a zero vittime, si avvia la road map verso la liberazione. Il patto del premier Tory con i cittadini (ripartenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulle riaperture Sulle riaperture un tagliando e poco più. L'Italia non sarà gialla fino a maggio Un meccanismo per un tagliando sulle riaperture nella seconda metà di aprile, ma senza alcun automatismo. È questa la decisione di Mario Draghi in vista del vare del nuovo decreto Covid che domani il Consiglio dei ministri dovrebbe ...

Draghi vaccinato. Stretta sull'estero ma sulle aperture arriva segnale ... il premier Mario Draghi (che dopo il vaccino AstraZeneca ricevuto in mattinata sta "molto bene"), è al lavoro per trovare una sintesi tra chi chiede di dare un "segnale" sulle riaperture (in primo ...

Coronavirus, il Governo studia riaperture graduali dopo Pasqua Il Sole 24 ORE Sulle riaperture un tagliando e poco più. L'Italia non sarà gialla fino a maggio Un meccanismo per un tagliando sulle riaperture nella seconda metà di aprile, ma senza alcun automatismo. È questa la decisione di Mario Draghi in vista del vare del nuovo decreto Covid che domani il ...

Vaccini over 80 e piano per riaperture, i commenti da Forza Italia Vaccinazione over 80 e piano per le riaperture in Toscana, questi i commenti di Stefano Mugnai e Erica Mazzetti (Forza Italia). Mugnai (FI): "Vaccinazioni ...

Un meccanismo per un tagliandonella seconda metà di aprile, ma senza alcun automatismo. È questa la decisione di Mario Draghi in vista del vare del nuovo decreto Covid che domani il Consiglio dei ministri dovrebbe ...... il premier Mario Draghi (che dopo il vaccino AstraZeneca ricevuto in mattinata sta "molto bene"), è al lavoro per trovare una sintesi tra chi chiede di dare un "segnale"(in primo ...Un meccanismo per un tagliando sulle riaperture nella seconda metà di aprile, ma senza alcun automatismo. È questa la decisione di Mario Draghi in vista del vare del nuovo decreto Covid che domani il ...Vaccinazione over 80 e piano per le riaperture in Toscana, questi i commenti di Stefano Mugnai e Erica Mazzetti (Forza Italia). Mugnai (FI): "Vaccinazioni ...