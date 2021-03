Studenti possono essere bocciati anche con la Dad: via libera dal Ministero (Di martedì 30 marzo 2021) Quest'anno scolastico tornano le bocciature per gli alunni che riporteranno gravi insufficienze. Vengono dunque risoti i dubbi posti in un precedente articolo e proprio nelle ultime ore il Ministero dell'Istruzione ha fatto sapere che nonostante la Dad presente quest'anno scolastico sarà consentita la bocciatura. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 marzo 2021) Quest'anno scolastico tornano le bocciature per gli alunni che riporteranno gravi insufficienze. Vengono dunque risoti i dubbi posti in un precedente articolo e proprio nelle ultime ore ildell'Istruzione ha fatto sapere che nonostante la Dad presente quest'anno scolastico sarà consentita la bocciatura. L'articolo .

