Spagna, mascherina obbligatoria anche in spiaggia dai 6 anni in su. Da indossare pure se c’è il distanziamento (Di martedì 30 marzo 2021) Finora era obbligatoria soltanto nel caso non potesse essere mantenuta una distanza di un metro e mezzo dalle altre persone. Ma ora in Spagna il testo finale della legge sulla “nuova normalità” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale obbliga a indossare la mascherina sempre, al chiuso come all’aperto, indipendentemente dal rispetto del distanziamento. Dunque, anche in spiaggia. Un obbligo che vale per chi ha “età pari o superiore a sei anni” pure per chi è già stato vaccinato, e che sarà in vigore a partire da domani su tutto il territorio nazionale. La legge sulla “nuova normalità” era entrata in vigore a giugno come decreto: in quella disposizione, poi modificata nel corso di passaggi successivi in Parlamento, l’obbligo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Finora erasoltanto nel caso non potesse essere mantenuta una distanza di un metro e mezzo dalle altre persone. Ma ora inil testo finale della legge sulla “nuova normalità” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale obbliga alasempre, al chiuso come all’aperto, indipendentemente dal rispetto del. Dunque,in. Un obbligo che vale per chi ha “età pari o superiore a seiper chi è già stato vaccinato, e che sarà in vigore a partire da domani su tutto il territorio nazionale. La legge sulla “nuova normalità” era entrata in vigore a giugno come decreto: in quella disposizione, poi modificata nel corso di passaggi successivi in Parlamento, l’obbligo della ...

