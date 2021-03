Roma, sorpresi a rubare in un supermercato scappano in auto poi a piedi: rocambolesco inseguimento nella notte (Di martedì 30 marzo 2021) notte movimentata a Roma. E’ stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato mentre, insieme ad un complice, stava caricando le cassette di sicurezza di un supermercato, in zona Nuovo Salario, a bordo di un’utilitaria. Ad attirare l’attenzione della pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, durante un servizio di controllo del territorio nella tarda serata, l’allarme acustico di un ipermercato. La rocambolesca fuga Quando gli agenti si sono avvicinati al luogo dal quale proveniva la sirena, hanno visto 2 uomini con volto travisato salire su una macchina con in mano una cassetta di sicurezza. Capendo di essere stati beccati hanno quindi deciso di fuggire. I poliziotti hanno quindi iniziato ad inseguirli finché i malviventi sono scesi dall’auto ed hanno iniziato a correre in direzioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021)movimentata a. E’ stato sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato mentre, insieme ad un complice, stava caricando le cassette di sicurezza di un, in zona Nuovo Salario, a bordo di un’utilitaria. Ad attirare l’attenzione della pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, durante un servizio di controllo del territoriotarda serata, l’allarme acustico di un ipermercato. La rocambolesca fuga Quando gli agenti si sono avvicinati al luogo dal quale proveniva la sirena, hanno visto 2 uomini con volto travisato salire su una macchina con in mano una cassetta di sicurezza. Capendo di essere stati beccati hanno quindi deciso di fuggire. I poliziotti hanno quindi iniziato ad inseguirli finché i malviventi sono scesi dall’ed hanno iniziato a correre in direzioni ...

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, sorpresi a rubare in un supermercato scappano in auto poi a piedi: rocambolesco inseguimento nella notte https://t… - CorriereCitta : Roma, sorpresi a rubare in un supermercato scappano in auto poi a piedi: rocambolesco inseguimento nella notte - tusciaweb : Sorpresi a imbrattare il muro perimetrale di Roma Tuscolana Viterbo - 13 persone indagate, 4455 persone controllat… - pirata_21 : #Roma, Denunciati 5 minori sorpresi a fare scritte sul muro della stazione. Impedivano ai passanti di farci pipì. - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Roma, sorpresi a fare scritte su muro stazione: denunciati 5 minori -