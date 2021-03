Roma, choc a Centocelle: uomo ucciso e ritrovato in un Bar, si indaga sul gestore e su alcuni familiari (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, choc nella serata di ieri a Centocelle dove il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato in un bar situato in Via delle Ninfee. La segnalazione è arrivata al NUE ieri sera, lunedì 29 marzo 2021, poco dopo le 20.30. La vittima, 55 anni, si chiamava Costantino Bianchi. uomo trovato morto in un Bar a Centocelle: indagini in corso Al momento le indagini si stanno concentrando sul titolare dell’attività che sarebbe già stato fermato dalla Polizia. Tra le ipotesi vi è anche quella di una possibile lite sfociata in tragedia. Al vaglio anche la posizione della compagna e del fratello del gestore del Bar. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021)nella serata di ieri adove il corpo senza vita di unè statoin un bar situato in Via delle Ninfee. La segnalazione è arrivata al NUE ieri sera, lunedì 29 marzo 2021, poco dopo le 20.30. La vittima, 55 anni, si chiamava Costantino Bianchi.trovato morto in un Bar a: indagini in corso Al momento le indagini si stanno concentrando sul titolare dell’attività che sarebbe già stato fermato dalla Polizia. Tra le ipotesi vi è anche quella di una possibile lite sfociata in tragedia. Al vaglio anche la posizione della compagna e del fratello deldel Bar. su Il Corriere della Città.

