Open Fiber, Ripa: "Necessario accelerare digitalizzazione. Riforme fondamentali" (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Open Fiber spinge sull'acceleratore per gli investimenti nella rete delle aree rurali. "Abbiamo tutti i requisiti, ora dobbiamo dare un colpo di reni per accelerare", ha affermato l'Amministratore delegato, Elisabetta Ripa, ad un convegno organizzato dal Centro economia digitale, ricordando che l'azienda ha raggiunto circa 11 milioni di unità immobiliari in un paese in cui ce ne sono 30 milioni da raggiungere. Ripa parla di uno "sforzo corale" per coprire le aree rurali, aggiungendo che "per correre bisogna usare le infrastrutture già esistenti, evitare duplicazioni e dedicare il tempo a quello che effettivamente conta, cioè la realizzazione della rete". "Dobbiamo costruire una rete di circa 100mila chilometri nelle aree rurali, due volte la circonferenza terrestre", ha affermato la ...

