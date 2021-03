Moody’s multata per i suoi conflitti di interessi. Assegnati rating a società in cui i soci dell’agenzia avevano partecipazioni oltre il 10% (Di martedì 30 marzo 2021) L’Autorita europea dei mercati finanziari (Esma) ha multato 5 divisioni dell’agenzia di rating statunitense Moody’s, si tratta delle sedi in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. La sanzione è di 3,7 milioni di euro, ma più che l’ammontare della multa, modesta se raffrontata ai ricavi dell’agenzie, è interessante la motivazione: violazione del regolamento europeo sulle agenzie di rating in relazione all’indipendenza e alla prevenzione dei conflitti di interesse degli azionisti. Moody’s, la più importante agenzia di rating al mondo insieme a Standard and Poor’s e Fitch, è quotata a Wall Street e partecipata da Berkshire Hathaway (la società del finanziere Warren Buffet) con il 13%, dal fondo Vanguard (6,9%), da Blackrock ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) L’Autorita europea dei mercati finanziari (Esma) ha multato 5 divisionidistatunitense, si tratta delle sedi in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. La sanzione è di 3,7 milioni di euro, ma più che l’ammontare della multa, modesta se raffrontata ai ricavi dell’agenzie, è interessante la motivazione: violazione del regolamento europeo sulle agenzie diin relazione all’indipendenza e alla prevenzione deidi interesse degli azionisti., la più importante agenzia dial mondo insieme a Standard and Poor’s e Fitch, è quotata a Wall Street e partecipata da Berkshire Hathaway (ladel finanziere Warren Buffet) con il 13%, dal fondo Vanguard (6,9%), da Blackrock ...

