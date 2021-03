Miami Open: Sinner per la prima volta ai quarti di un Master 1000 (Di martedì 30 marzo 2021) Continua l’avventura in quel di Miami di Jannik Sinner, che sconfigge agevolmente Emil Ruusuvuori e vola ai quarti di finale del torneo statunitense. Per l’altoatesino è la prima volta in carriera ai quarti di un Master 1000. Con questa vittoria Sinner si porta alle soglie della Top 25 della classifica mondiale. Per Sinner tutto più facile del previsto Nei primissimi game della partita entrambi i giocatori sembrano risentire del ritardo di mezz’ora dovuto a problemi tecnici relativi a un malfunzionamento di Hawk Eye. Sia Sinner che Ruusuvuori partono fuori ritmo e perdono subito il primo turno di servizio. Dal terzo gioco i due trovano più precisione e ritmo, nonché più solidità al servizio. Nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Continua l’avventura in quel didi Jannik, che sconfigge agevolmente Emil Ruusuvuori e vola aidi finale del torneo statunitense. Per l’altoatesino è lain carriera aidi un. Con questa vittoriasi porta alle soglie della Top 25 della classifica mondiale. Pertutto più facile del previsto Nei primissimi game della partita entrambi i giocatori sembrano risentire del ritardo di mezz’ora dovuto a problemi tecnici relativi a un malfunzionamento di Hawk Eye. Siache Ruusuvuori partono fuori ritmo e perdono subito il primo turno di servizio. Dal terzo gioco i due trovano più precisione e ritmo, nonché più solidità al servizio. Nel ...

