Lega il figlio all’auto col guinzaglio per cani | 16enne fa arrestare padre

Leggi su limemagazine.eu

(Di martedì 30 marzo 2021) . La Squadra Mobile di Caserta ha arrestato, in esecuzione di una misura cautelare, un 54enne residente nel Casertano: è accusato di maltrattamenti continui verso la moglie e verso il, che agli inizi di marzo avrebbeto al cofano dell’automobile con une colpito con una sbarra di ferro per punirlo dopo averlo visto insieme a un ragazzo a lui non gradito. Lo aveva visto insieme a un amico che a lui non piaceva, e tanto era bastato per l’ennesima violenza: lo aveva trascinato in campagna, lo avevato al cofano dell’automobile con unpere colpito alla testa con un tubo di metallo da irrigazione. Uno dei tanti episodi di una lunga storia di violenze che vedeva vittime un sedicenne del Casertano e la madre. Dopo le ...