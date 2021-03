L' annuncio di Brunetta | Sbloccati i concorsi Cosa cambia

(Di martedì 30 marzo 2021) Ignazio Riccio Il ministro ha anche fatto sapere di essere impegnato nella raccolta di tutte le riforme effettuate dai suoi predecessori. “Ne farò un distillato” Domani il nuovo decreto Covid sbloccherà i, fermi al palo da oltre un anno a causa della pandemia. Ad annunciarlo è il ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione Renato, intervenuto al Cnel in occasione della presentazione della relazione della Pa 2020. “Ieri – ha detto il ministro – il Comitato tecnico scientifico sulla pandemia, dopo un utile e attento processo di confronto e sulla base delle mie proposte, ci ha consentito di riavviare tutti idella Pa bloccati dal Covid-19. É un segnale straordinario di speranza. Queifermi per la pandemia, adesso si potranno fare". ...

L'annuncio è del ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta. I concorsi cambieranno in un decreto 'Forse tra una settimana " ha detto Brunetta intervenendo al Workshop Ambrosetti - , dieci ..."Dopo un utile e attento processo di confronto sulla base di mie proposte, ieri il Cts ha acconsentito di sbloccare tutti i concorsi della pubblica amministrazione bloccati dal Covid. Scelta che sarà ...L'annuncio del ministro Brunetta: al via in sicurezza dal 31 marzo dopo l'ok del Comitato tecnico scientifico. I concorsi dovranno tenersi su base regionale e provinciale per evitare spostamenti, con ...