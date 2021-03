L elettorale | Ferrazzi Pd | ' molto bene Letta | via liste bloccate'

(Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar (Adnkronos) - "il segretario Enrico. Superiamo lee ancoriamo i candidati al territorio. Diamo forza alla rappresentanza parlamentare con persone scelte dagli elettori in base al lavoro, alla competenza e alla credibilità". Lo scrive su Fb il senatore del Pd Andrea, capogruppo dem in commissione Ambiente e vicepresidente della commissione Ecomafie.

Roma, 30 mar (Adnkronos) - "Molto bene il segretario Enrico Letta. Superiamo le liste bloccate e ancoriamo i candidati al territorio. Diamo forza alla rappresentanza parlamentare con persone scelte da ...