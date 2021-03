Isoradio | la radio del viaggio Con l' attesissimo ritorno di Arbore e ' Alto Gradimento'

(Di martedì 30 marzo 2021) Unache cambia e che si muove con gli ascoltatori. La nuovanon sar solo "lada", ma diventa " ladel" . Per il Canale di Raida sempre dedicato all ...

Roberto Sergio: "un riposizionamento all'insegna di infomobilità e storytelling". Presentato oggi il nuovo progetto…

sar lache cammina con le persone e mentre lo fa guarda, scopre e racconta, provando ad accendere l immaginazione, il sogno e anche la speranza. L info - mobilit resta la spina dorsale ...sarà lache cammina con le persone, ma interagisce con gli ascoltatori, scopre e racconta, provando ad accendere l'immaginazione, il sogno e anche la speranza'. A cominciare da '...Monica Setta torna al suo antico amore per la radio. Da sabato 3 aprile, sarà su Rai Isoradio con il nuovo programma “Parla con lei – Quando le donne fanno la differenza”. La giornalista, attualmente ...Una Radio che cambia e che si muove con gli ascoltatori. La nuova Isoradio non sarà solo "la Radio da Viaggio", ma diventa "la Radio del Viaggio". Per il Canale di Rai Radio da sempre dedicato ...