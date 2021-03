Isola dei Famosi: Akash Kumar racconta su Instagram un dramma del suo passato (Di martedì 30 marzo 2021) Isola dei Famosi: uno dei personaggi più discussi è stato e continua ad essere Akash Kumar, anche se è stato eliminato dal reality. In una recente diretta Instagram con i fan, il modello di origine indiana ha raccontato un doloroso episodio del suo passato: ecco di che si tratta. Isola dei Famosi: Akash vittima di bullismo e razzismo Il modello, prima di trasferirsi a Milano, ha vissuto a Verona. Un fan gli ha quindi chiesto se potrebbe tornare a viverci; lui però ha risposto di non avere gran bei ricordi della città o meglio non di tutti i suoi abitanti (ha precisato di non voler generalizzare). In particolare ha ammesso di essere stato vittima di bullismo e razzismo. Qualcuno l’ha insultato per il colore della sua ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 30 marzo 2021)dei: uno dei personaggi più discussi è stato e continua ad essere, anche se è stato eliminato dal reality. In una recente direttacon i fan, il modello di origine indiana hato un doloroso episodio del suo: ecco di che si tratta.deivittima di bullismo e razzismo Il modello, prima di trasferirsi a Milano, ha vissuto a Verona. Un fan gli ha quindi chiesto se potrebbe tornare a viverci; lui però ha risposto di non avere gran bei ricordi della città o meglio non di tutti i suoi abitanti (ha precisato di non voler generalizzare). In particolare ha ammesso di essere stato vittima di bullismo e razzismo. Qualcuno l’ha insultato per il colore della sua ...

