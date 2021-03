Isola dei Famosi 2021, eliminata Vera Gemma; furiosa lite tra Gilles e Awed (Di martedì 30 marzo 2021) La puntata dell’Isola dei Famosi 2021 andata in onda ieri sera, lunedì 29 marzo, è stata particolarmente frizzante. Ilary Blasi ha subito introdotto la clip di quanto successo in settimana. Due dei nominati, Awed e Vera Gemma, si sono Isolati dal gruppo e hanno attaccato molto Gilles Rocca, accusandolo di essersi auto-proclamato leader e accusando gli altri – in particolare Francesca Lodo – di eseguire sempre i suoi ordini. Tra Gilles e Awed c’è stato un confronto molto duro, durante il quale lo youtuber napoletano ha dichiarato di aver avuto paura; è stato però smentito dai compagni, che hanno dichiarato il contrario, ovvero che lui ha provocato Gilles in maniera aggressiva, cercandone in ogni modo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 30 marzo 2021) La puntata dell’deiandata in onda ieri sera, lunedì 29 marzo, è stata particolarmente frizzante. Ilary Blasi ha subito introdotto la clip di quanto successo in settimana. Due dei nominati,, si sonoti dal gruppo e hanno attaccato moltoRocca, accusandolo di essersi auto-proclamato leader e accusando gli altri – in particolare Francesca Lodo – di eseguire sempre i suoi ordini. Trac’è stato un confronto molto duro, durante il quale lo youtuber napoletano ha dichiarato di aver avuto paura; è stato però smentito dai compagni, che hanno dichiarato il contrario, ovvero che lui ha provocatoin maniera aggressiva, cercandone in ogni modo ...

