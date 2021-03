Il mistero di Capo Verde. "Vogliono far dimenticare la morte di David" (Di martedì 30 marzo 2021) David Solazzo , 31 anni, agronomo, cooperante per Cospe Firenze, fu ritrovato morto il 1° maggio 2019 nella sua casa sull'Isola di Fogo a Capo Verde . Lavorava a un progetto sulle biodiversità. Paula ... Leggi su lanazione (Di martedì 30 marzo 2021)Solazzo , 31 anni, agronomo, cooperante per Cospe Firenze, fu ritrovato morto il 1° maggio 2019 nella sua casa sull'Isola di Fogo a. Lavorava a un progetto sulle biodiversità. Paula ...

