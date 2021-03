I Bambini Farfalla | le malattie rare e la diagnosi preimpianto | tra scienza e diritto alla salute  

Leggi su iodonna

(Di martedì 30 marzo 2021) Giulia e Christian sono i genitori di Camilla, una bimba nata in salute dopo una gravidanza perfetta. Subito dopo il parto, però, non riescono nemmeno a vederla. Camilla viene trasferita immediatamente in Neonatologia perché aveva delle strane bollicine sulle dita delle mani. Giulia e Christian scoprono così che Camilla era affetta da Epidermolisi Bollosa, più nota come malattia dei, una malattia genetica rara, che provoca delle bolle simili ad ustioni su tutto il corpo.: iFerite dolorose, che impiegano giorni per guarire e che hanno reso Camilla fragile come vetro, impedendo qualsiasi forma di abbraccio e coccola da parte dei suoi genitori. Purtroppo Camilla, dopo neanche un anno di ...