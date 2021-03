Grazia Di Rosa provò ad entrare ad Amici, ma un noto professore la bocciò al primo provino (Di mercoledì 31 marzo 2021) Rosa Di Grazia è senza dubbio la ballerina più discussa dell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi ed è già stata al centro di numerose polemiche e di tanti scontri con Alessandra Celentano. La maestra infatti, come ha dichiarato più volte nel corso dei mesi, ha sempre sostenuto che Rosa non abbia le qualità adatte per sfondare nel mondo della danza, al contrario di Lorella Cuccarini che invece l’ha fortemente voluta nel suo team e portata al serale. Ma se quest’anno è riuscita ad entrare nella scuola ottenendo un banco ed un posto al serale, qualche anno fa Rosa Di Grazia è stata eliminata al primo provino dal maestro Timor Steffens, come ricordato da un fan della trasmissione su Twitter. Al di là delle sue coreografie e dei ... Leggi su biccy (Di mercoledì 31 marzo 2021)Diè senza dubbio la ballerina più discussa dell’attuale edizione didi Maria De Filippi ed è già stata al centro di numerose polemiche e di tanti scontri con Alessandra Celentano. La maestra infatti, come ha dichiarato più volte nel corso dei mesi, ha sempre sostenuto chenon abbia le qualità adatte per sfondare nel mondo della danza, al contrario di Lorella Cuccarini che invece l’ha fortemente voluta nel suo team e portata al serale. Ma se quest’anno è riuscita adnella scuola ottenendo un banco ed un posto al serale, qualche anno faDiè stata eliminata aldal maestro Timor Steffens, come ricordato da un fan della trasmissione su Twitter. Al di là delle sue coreografie e dei ...

Advertising

tvblogit : Un ex ballerino di Amici contro Rosa di Grazia: “Non può rispondere ad un’insegnante” #Amici20 - see_lallero : #Amici20, ex ballerino del talent contro Rosa di Grazia: “Non può rispondere ad un’insegnante” - dany_grazia : RT @GoccediMe1: Non dire mai 'a me non accadrà', 'io non lo farei mai', perché la vita sa essere imprevedibile e nessuno è immune da ce… - ludowskj : lo aggiungo alla lista dei motivi per cui mi manca Timor #Amici20 - blogtivvu : #Amici20, Rosa Di Grazia snobbata da Stefano De Martino? Il like sospetto -