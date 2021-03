GF Vip 5 | Tommaso Zorzi perde migliaia di fan | “Mi unfollowano…”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 30 marzo 2021) Dopo aver appassionato i telespettatori con la sua partecipazione al Gf vip 5,sta subendo un drastico calo dei seguaci sui social, così come lui stesso ha svelato in rete. L’occasione della rivelazione è uno sfogo social a cui si è lasciato andare l’ex gieffino e in cui lui non nasconde di aver notato che i suoi follower stiano da giorni calando vertiginosamente, nonostante lui abbia vinto il reality dei vip grazie al grande consenso del pubblico di telespettatori. Ma cosa si nasconde dietro questa strana tendenza di massa, che sta investendo? La risposta sembra essere negli stessi commenti social di contestazione rivolti dagli internauti all’influencer milanese, e ve ne parliamo qui di seguito.fan, dopo il Gf vip 5 Si è classificato al primo ...