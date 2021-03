Genova, al via le vaccinazioni nelle farmacie. Federfarma: “Ne faremo 2.400 a settimana. Con dosi in più aumenteremo”. Apre il secondo hub a San Benigno (Di martedì 30 marzo 2021) Il centro vaccinale, dopo quello alla Fiera, viene gestito dal gruppo privato Casa della salute: “Partiamo con 500 dosi al giorno di vaccino AstraZeneca” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 30 marzo 2021) Il centro vaccinale, dopo quello alla Fiera, viene gestito dal gruppo privato Casa della salute: “Partiamo con 500al giorno di vaccino AstraZeneca”

