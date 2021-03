Draghi e la moglie vaccinati con Astrazeneca a Roma

(Di martedì 30 marzo 2021) La prima dose di vaccinoè stata somministrata al Presidente del Consiglio Marioed allapresso l’hub Stazione Termini diIl Presidente del Consiglio dei Ministri Mario, insieme allaMaria Serenella Cappello, hanno ricevuto questa mattina la prima dose di vaccino presso l’hub Stazione Termini di. Nell’ultima conferenza stampa, infatti, il Presidente aveva annunciato di aver effettuato la prenotazione sulla piattaforma predisposta, mentre, in quella precedente, aveva riferito che il figlio, in Inghilterra, è stato già sottoposto a vaccinazione. Tutti in componenti della famigliahanno ricevuto la prima dose di vaccino targato, che negli ultimi tempi è stato oggetto ...

FerdiGiugliano : Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono vaccinati stamattina con AstraZeneca all’hub di Termini a Roma. - repubblica : ?? Coronavirus, Mario Draghi e la moglie si sono vaccinati con AstraZeneca - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina all… - federicorobbe : RT @lucianoghelfi: #Draghi e la moglie si sono sottoposti stamattina alla vaccinazione anti #COVID19 nell'hub della Stazione Termini. Hanno… - AndreaGiuricin : RT @FerdiGiugliano: Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono vaccinati stamattina con AstraZeneca all’hub di Termini a Rom… -

