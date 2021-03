Decreto sostegno 2021 | arrivate 550 domande al minuto

(Di martedì 30 marzo 2021) Sono 230.476 legià ricevute per i contributi a fondo perduto previsti dal. Lo comunica l’Agenzia delle entrate su Twitter. Lealsono ”550 senza rallentamenti dal via libera di stamattina”. ”Grazie a Sogei e a tutti i cittadini che, inviando le istanze in modo ordinato e corretto, ci aiutano nel nostro lavoro”. L'articolo proviene da Italia Sera.

