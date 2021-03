Dati truccati per evitare restrizioni, succede solo in Sicilia? Segui la diretta con Peter Gomez (Di martedì 30 marzo 2021) In Sicilia tre persone sono state arrestate per aver alterato i Dati regionali al fine di evitare le restrizioni. Si tratta di un fatto isolato? Gli aggiornamenti in diretta con il diretto de IlFattoquotidiano.it Peter Gomez, e i giornalisti Giuseppe Pipitone e Andrea Tundo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Intre persone sono state arrestate per aver alterato iregionali al fine dile. Si tratta di un fatto isolato? Gli aggiornamenti incon il diretto de IlFattoquotidiano.it, e i giornalisti Giuseppe Pipitone e Andrea Tundo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Dati truccati Non volevano chiudere, i dati sui morti di covid erano falsi: 'Spalmiamoli un poco' A distanza di mesi arrivano conferme circa la manipolazione dei dati covid da parte di assessori alla sanità regionali. I dati erano truccati , è quello che emerge da una serie di indagini svolte in Sicilia. Le indagini del gip di Trapani parlano di almeno 40 episodi accertati in cui si è provveduto ad alterare i numeri ...

'Sistema marcio e malato' 'I dati falsi e truccati emersi dalle indagini sono la punta di un iceberg di un sistema marcio e malato. Il Pd - prosegue Barbagallo - aveva già messo in evidenza le storture della Sanità siciliana ...

Covid Sicilia, truccati i dati sui tamponi: funzionari arrestati e indagato l'assessore IL GIORNO Tutto quello che bisogna sapere sui comici di LOL, dal 1° aprile su Prime Video Giovedì 1 aprile su Amazon Prime Video esce LOL: chi ride è fuori, uno show in 6 puntate (4 disponibili in streaming dal 1° aprile, gli altri due dall'8 aprile) che mette a confronto dieci comici in u ...

Sicilia, dati falsi sui contagi. La profezia di Crisanti a novembre: «Le Regioni? Possono barare» Il 2 novembre ad Agorà il professore di Padova avanzò dubbi sul complesso sistema per stabilire il colore delle zone, perché «facilmente manipolabile a livello locale». E all’epoca venne criticato ...

