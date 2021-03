Dal rimpianto del concerto degli Oasis alla diatriba tra fratelli (Di martedì 30 marzo 2021) Per tutti i fan, l’annuncio dello scioglimento della band degli Oasis è stato un fulmine a ciel sereno. Noel Gallagher, ha parlato del rimpianto di non avere suonato a quel concerto. Sebbene il risvolto, sarebbe potuto essere dei peggiori. Qual è il rimpianto di Noel Gallagher? Era l’ormai lontano 2009 e, il cantante, adesso 53enne, racconta la nostalgia, di non avere suonato a quel concerto a Parigi. La situazione era agli sgoccioli d’altronde. Non potevano più stare assieme. Ad ogni modo, i fan avevano già acquistato il biglietto. Avevano atteso quella sera, così a lungo, che la delusione di non vederli sul palco, fu ancora più grande della stessa notizia dello scioglimento del gruppo. Quel concerto non avvenne mai. Tra rabbia, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) Per tutti i fan, l’annuncio dello scioglimento della bandè stato un fulmine a ciel sereno. Noel Ggher, ha parlato deldi non avere suonato a quel. Sebbene il risvolto, sarebbe potuto essere dei peggiori. Qual è ildi Noel Ggher? Era l’ormai lontano 2009 e, il cantante, adesso 53enne, racconta la nostalgia, di non avere suonato a quela Parigi. La situazione era agli sgoccioli d’altronde. Non potevano più stare assieme. Ad ogni modo, i fan avevano già acquistato il biglietto. Avevano atteso quella sera, così a lungo, che la delusione di non vederli sul palco, fu ancora più grande della stessa notizia dello scioglimento del gruppo. Quelnon avvenne mai. Tra rabbia, ...

