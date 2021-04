Cucinaremale | la community che al confronto ti fa sentire uno chef

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 30 marzo 2021) Ultimamente è capitato a tutti di stare di più ai fornelli. Ma con quali risultati? Spesso non buoni. Eppure c’è un modo per risollevare il morale e sentirci dei piccoli. Basta fare ilcon i pasticci culinari degli iscritti allaFacebook. Un gruppo nato nel 2014 da un’idea di Federico Briano, che il mese scorso ha raggiunto i 500.000 iscritti e già si avvicina ai 600mila. LaFacebookconta quasi 600mila iscrittiPiù di mille foto al giorno Avevo già sentito parlare di questa divertente realtà, ma solo da poco mi sono iscritta al gruppo e da quel momento le mie torte ammappazzate non mi fanno più paura. Anzi, alsembrano quasi accettabili. Le foto che vengono pubblicate (ne arrivano più di ...