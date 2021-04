Covid, 16.017 contagi e 529 morti. Tasso di positività scende a 5,3% (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Sono 16.017 i nuovi casi di Covid in Italia per 301.451 test tra molecolari e antigienici, con 529 decessi. Il tasso di positività scende al 5,3% dall’8,2% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 12.916 per 156.692 tamponi e 417 morti. Sono 3.716 le terapie intensive per Covid in Italia, 5 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 29.231 i ricoveri ordinari, 68 in più nelle ultime 24 ore. Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Sono 16.017 i nuovi casi di Covid in Italia per 301.451 test tra molecolari e antigienici, con 529 decessi. Il tasso di positività scende al 5,3% dall’8,2% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 12.916 per 156.692 tamponi e 417 morti. Sono 3.716 le terapie intensive per Covid in Italia, 5 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 29.231 i ricoveri ordinari, 68 in più nelle ultime 24 ore.

