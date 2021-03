Braida: «Per Ronaldo parlano i numeri, ma il più forte è Messi» (Di martedì 30 marzo 2021) Ariedo Braida ha parlato di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, rivelando quale secondo lui sia il migliore Intervenuto a Udinese TV, Braida ha parla di Ronaldo e Messi. Le sue parole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 Ronaldo – «parlano i numeri ma non ha portato ciò che la Juventus si aspettava portasse». Messi – «Secondo me è il più forte al mondo, fa cose che non ho visto mai fare a nessuno». HAALAND – «Haaland era un fenomeno. Lo proposi al Barcellona ma mi dissero che non aveva lo stile da Barca e quindi è sfumato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Ariedoha parlato di Cristianoe Lionel, rivelando quale secondo lui sia il migliore Intervenuto a Udinese TV,ha parla di. Le sue parole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24– «ma non ha portato ciò che la Juventus si aspettava portasse».– «Secondo me è il piùal mondo, fa cose che non ho visto mai fare a nessuno». HAALAND – «Haaland era un fenomeno. Lo proposi al Barcellona ma mi dissero che non aveva lo stile da Barca e quindi è sfumato». Leggi su Calcionews24.com

A Rocchetta Tanaro nasce un nuovo bosco di querce ... sono infatti famosi in tutto il mondo perché contengono le sostanze nobili per la migliore e più equilibrata cessione al vino. Le piante di rovere sono state collocate dalla squadra Braida in ...

A Rocchetta Tanaro nasce un nuovo bosco di querce Braida ha dato il benvenuto alla primavera 2021 piantando un bosco di querce a Rocchetta Tanaro 146 piante di Quercus Sessilis, provenienti dal ...

