Ultime Notizie Roma del 29-03-2021 ore 10 | 10

(Di lunedì 29 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale lavorare tutti insieme per imprimere il cambio di passo alla campagna di vaccinazione raggiungere le 500000 somministrazioni al giorno visto che nella prossima settimana arriveranno quasi 3 milioni di dosi il governo il premier Mario incontrano oggi le regioni per superare divisioni incomprensioni dopo la strigliata del presidente del consiglio territori per i ritardi e le differenze nelle somministrazioni difficili da accettare nuovi del comincia breton presente in diretta il facsimile del certificato sanitario europeo disponibile dal 15 giugno questa estate dovrà consentire ai cittadini di riprendere gli spostamenti all’interno dell’Unione immunità di gregge Europa entro metà luglio sono 19611 nuovi casi 297 Morti nelle24 ore in Italia il tasso di ...