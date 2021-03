Sbarcano a Olbia e Golfo Aranci senza un motivo valido | 9 contestazioni

Advertising

Nico01042014 : RT @ladyrosmarino: Bravo, proprio così. Ieri sera mio cognato mi dice che a Olbia sbarcano centinaia di persone provenienti da nord Italia… - sologiuma : RT @ladyrosmarino: Bravo, proprio così. Ieri sera mio cognato mi dice che a Olbia sbarcano centinaia di persone provenienti da nord Italia… - ladyrosmarino : Bravo, proprio così. Ieri sera mio cognato mi dice che a Olbia sbarcano centinaia di persone provenienti da nord It… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbarcano Olbia

La Nuova Sardegna

Sono state notificate 19 contestazioni : 10 a Cagliari, 6 ade 3 a Golfo Aranci : tutte per mancanza di giustificato motivo . Sono stati effettuati anche 98 controlli nel territorio, con due ...Quandopasseggeri che non siano già stati vaccinati si attiva l'hub della stazione marittima in cui lo staff dell'Ats esegue gratuitamente il tampone antigenico. Ma macchina dei ...CAGLIARI. Sono ripresi da lunedì 22 marzo i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Tra le ore 18 ...Il filtro allo sbarco dei traghetti sembra funzionare sul fronte sanitario Ma le forze dell’ordine possono poco contro la “fantasia” dei passeggeri OLBIA. La macchina dei controlli anti-Covid ...