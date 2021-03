Riaperture | Regioni in pressing Draghi assicura impegno per dare speranza

(Di lunedì 29 marzo 2021)e situazione vaccini : sono questi i temi al centro del vertice di oggi tra Stato e. I governatori di centrodestra spingono per quelle che definiscono "ragionevoli" . In ...

Advertising

Affaritaliani : Vaccini, Draghi alle regioni: 'Immunità a luglio, pensiamo alle riaperture' - tfabiani2 : RT @RaiNews: Il premier: 500mila vaccinati al giorno è un obiettivo non lontano e l'Ue ci assicura dosi per l'immunità a luglio https://t.c… - Etruria72 : RT @noitre32: VERTICE Il contentino di Draghi alle Regioni: riaperture col 'gusto del futuro' - riktroiani : 'Occorre ridare speranza al Paese, pensando a programmare e alle riaperture'. Così, a quanto si apprende, il premi… - noitre32 : VERTICE Il contentino di Draghi alle Regioni: riaperture col 'gusto del futuro' -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Regioni

"Bisogna guardare al futuro per dare un segnale al Paese - è stata la replica delle- si cominci a fare un ragionamento sullein base alla certezza sull'arrivo dei vaccini ". Il ...'Occorre ridare speranza al Paese, pensando a programmare e alle'. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mario Draghi nell'incontro con lesui vaccini. 'Bisogna cominciare ad aver di nuovo il 'gusto del futuro'. Occorre uscire da questa ...Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante l'incontro con le Regioni ha rimarcato come occorra ridare speranza al Paese, pensando a programmare le riaperture. “Biso ...Draghi ha ribadito che c'è il comune impegno ad assicurare non solo la sicurezza e la salute, ma anche la ripresa dell'attività economica e ha rinnovato l'invito a iniziare a guardare al futuro con ot ...