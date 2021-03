Raffaeli, esordio da urlo: due podi (Di lunedì 29 marzo 2021) Sofia Raffaeli conquista una medaglia d'argento e una di bronzo alla Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica a Sofia, in Bulgaria. La diciassettenne di Fabriano — classe 2004 - , alla sua prima World ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Sofiaconquista una medaglia d'argento e una di bronzo alla Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica a Sofia, in Bulgaria. La diciassettenne di Fabriano — classe 2004 - , alla sua prima World ...

