Piastri, Shwartzman e i troppi incidenti occorsi a Prema (Di lunedì 29 marzo 2021) Il weekend da poco conclusosi per la Formula 2 sul circuito di Sakhir ha visto una buona prestazione da parte di Oscar Piastri e Robert Shwartzman, entrambi piloti del team Prema. Tuttavia la tre giorni del Bahrain poteva essere ben più positiva per la scuderia italiana, qualora i due alfieri avessero prestato la dovuta attenzione ad evitare contatti inopportuni. In casa Prema dunque è tempo di analizzare gli errori commessi, così da cercare di evitarli nella prossima tappa del Principato di Monaco. La performance mostrata in Bahrain non è tutta da buttare, considerando la vittoria di Gara 2 ottenuta da Piastri. Purtroppo aver già rimediato due ritiri dopo solamente tre gare dall’inizio del campionato non è il massimo per un team che punta a confermarsi come il primo della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Il weekend da poco conclusosi per la Formula 2 sul circuito di Sakhir ha visto una buona prestazione da parte di Oscare Robert, entrambi piloti del team. Tuttavia la tre giorni del Bahrain poteva essere ben più positiva per la scuderia italiana, qualora i due alfieri avessero prestato la dovuta attenzione ad evitare contatti inopportuni. In casadunque è tempo di analizzare gli errori commessi, così da cercare di evitarli nella prossima tappa del Principato di Monaco. La performance mostrata in Bahrain non è tutta da buttare, considerando la vittoria di Gara 2 ottenuta da. Purtroppo aver già rimediato due ritiri dopo solamente tre gare dall’inizio del campionato non è il massimo per un team che punta a confermarsi come il primo della ...

Advertising

FormulaPassion : #F2 | #BahrainGP, Gara-3: vince @gyzhou_33, @DanTicktum fa fuori @OscarPiastri - PaganoMattia : Bellissima Feature Race di F2, Zhou vince da calcolatore, peccato per Piastri che meritava il podio anche oggi. Law… - AleColumn99 : Ne usciamo con Shwartzman e Ticktum un po' troppo aggressivi, Piastri subito veloce, Lawson la sorpresa, Pourchaire… - PaganoMattia : Oggi pomeriggio in gara 2 partenza al palo per Vips davanti a Zendeli e Ticktum, seguiti da Zhou, Lundgaard, Piastr… - Mterryf1 : pensavo vincesse Daruvala Invece arrivato dietro lawson gli è mancato lo spunto Bene bene piastri,Beckhann e Shwart… -